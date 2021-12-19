女律師李怡貞酸Yumi的說法。（翻攝臉書《女人大律師李怡貞》）

BY2妹妹Yumi孫雨發3000字長文，強調從未介入過王力宏與李靚蕾的婚姻，卻認了是男方「結婚前正式交往的女友」，更自稱是「最佳前任」。對此，女律師李怡貞評論，真的確實配『自稱』『最佳前任』。絕對不是小三，婚前沒有小三這種定義」。

Yumi於19日晚間發近3000字長文、7點聲明，回應捲入王力宏小三風波，她強調從未介入王力宏與李靚蕾的婚姻，但自稱是男方結婚前正式交往的女友，王力宏與她分手1個月就和懷孕的李靚蕾結婚，她卻忍痛祝福對方，稱自己是「最佳前任」。

對此，女律師李怡貞高級酸：「自己的男友跟別的女人長年交往並且懷孕，然後被分手一個月後男友還立刻與帶球女友結婚，真的確實配『自稱』『最佳前任』。絕對不是小三，婚前沒有小三這種定義」。

並留言狂諷王力宏：「或許這是一個王力宏的前任『們』『同一時間』都自己以為是『正式女友』的故事⋯⋯他一點都不渣，而且讓人很刻苦銘心」。

眾多網友也紛紛回應：「最佳前妻光速打臉最佳前任！！超帥…巴掌聲響徹雲霄」、「蕾神已經立馬反擊了，保留證據真的好重要啊」、「蕾神發文打臉『前任』了，因為前任刪微薄但是發是發在Whatsapp蕾神之槌再現 加油」、「雷神真的太雷了 果真有露點照 BY2還有什麼話說呢? 那個人妻最好也不要出聲了 蕾蕾看妳有小孩先放過妳 最好別惹她了喔」、「10月分手，11月結婚（已懷孕），男主真是時間管理大師啊！！」、「他是優質偶像，優質爸爸接棒完，換優質前女友接棒，下一棒會是誰呢？優質慈祥的媽媽請您準備一下唷」。