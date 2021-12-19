藝人王力宏與李靚蕾離婚，李靚蕾拋出「核彈級爆料」，大爆王力宏約炮、召妓，「優質偶像」形象一夕崩毀。王父跳出來反控李靚蕾當年懷孕挾胎兒逼婚，離婚時還要求上億台幣、且「毀滅長文」是分居兩年來處心積慮的結果。但李靚蕾反擊，要求王力宏在今（19）日下午3時前道歉，否則會對王家父子提出誹謗告訴。律師劉韋廷分析，李靚蕾舉出自己是在兩名好友的陪伴下寫出長文，等於擁有人證、物證，若王爸爸提不出證據的話，就很可能就會構成誹謗。

王力宏父親王大中今（19）日凌晨發手寫信為兒發聲，指控李靚蕾當年「以孕逼婚」，說李靚蕾發表的「毀滅長文」不是第一時間寫出，而是分居兩年來處心積慮的結果；還說離婚女方有「數億台幣的要求，生活費，兩名菲傭，一名保姆及一名專用司機，再加孩子的生活費和教育費」，這一切都已同意交付，絕對沒有不支付她的可能。

對於王父說法，李靚蕾再度發文反駁，說明「前天的長文，我是前天在我兩位好姐妺的陪伴下，我一個人一字ー句寫完的。我有人證可以證明，並不是兩年處心積慮的結果。」。

對此，據TVBS報導，律師劉韋廷分析，若李的說法屬實，她就手握人證、物證兩大關鍵，有二位姊妹作為「人證」，而發文的時間點、文字檔案儲存的時間點就會變成「物證」。如果王爸爸提不出證據，兩年前就有這篇文章，否則的確很有可能會構成誹謗。