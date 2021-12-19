李靚蕾要求王力宏在19日下午3點前道歉，否則對王及王父提告誹謗，不過時間到王力宏依舊神隱。（圖／中時資料照）

王力宏遭妻子李靚蕾大爆各種荒淫行徑，重創形象，更被拿來與去年「多人運動」的羅志祥比較。(圖／本報資料照)

藝人王力宏與李靚蕾離婚，李靚蕾拋出「核彈級爆料」，大爆王力宏約炮、召妓，王父跳出來護兒，指李靚蕾當年懷孕逼婚，離婚還要求上億台幣、且「毀滅長文」是分居兩年來處心積慮的結果等，李靚蕾不但一一反駁，更要求王力宏在今（19）日下午3時前道歉，否則會對王家父子提出誹謗告訴。不過時限到了王力宏依舊神隱，律師李怡貞下午3時09分發文：「老子蓋事英雄，不可能道歉！蕭婆蕭叮噹！」，笑翻上千網友。

李靚蕾要求王力宏「限時」道歉，引發各界熱烈關注，引頸期盼最新動態，不過王最後沒有現身，持續神隱。向來大力撻伐外遇、小三，捍衛正宮的律師李怡貞，下午3時09分發文：「老子蓋事英雄，不可能道歉！蕭婆蕭叮噹！」，並在留言處補充說明：「我在陳述我跟配偶吵架的日常，不要誤會」。

PO文讓上千網友笑翻，熱烈回應：「從吃午飯開始就一直在等3點」、「【蓋事】英雄」、「可能你的3點不是我的3點」、「乾脆法院見啦！到了法院，希望法官也是幻滅的前粉絲，讓在花田裡犯了錯的蓋事英雄，財產『被多分』」、「套用萬千男女」、「我嚴重懷疑黃綠紅是大美女律師的鐵粉，專選律師建議點最難走的路線，三點沒出來真是氣死，板凳爆米花都準備好了說！」。