我國加入亞太經合組織（APEC）30年，今年再以「中華台北」名義捐款150萬美元，支持APEC推動經濟與技術合作計畫，協助解決會員經濟體能力建構需求，以及提升區域經濟成長。

APEC秘書處今天發布新聞稿表示，台灣捐款150萬美元協助推動APEC計畫，由台灣APEC資深官員、外交部國際組織司司長吳尚年與APEC秘書處執行長蕾貝卡（Rebecca Sta Maria）11月初簽署備忘錄。

吳尚年表示，今年是「中華台北」加入APEC30週年，我們希望重申對推動區域經濟復甦的承諾，特別是透過促進衛生、數位經濟和增強婦女經濟賦權的能力建設專案。「中華台北」重視APEC作為區域經濟技術合作的高層對話平台，將繼續積極參與活動，並進一步推動APEC組織發展的具體行動。

APEC祕書處指出，這筆捐款中約100萬美元將用於改善區域數位經濟成長及推進APEC提升婦女經濟參與的目標。其他部分將用於支持APEC有關人類安全的活動，包括衛生及緊急狀況的準備工作、能源及貿易安全。