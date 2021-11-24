疫後經濟復甦，景氣第四季有政府推動振興五倍券與零售百貨週年慶雙助攻下，民眾升溫的購物慾將步入最高點。Money101「2021百貨週年慶消費支付調研」，近五成消費者在今年週年慶預算落在1～5萬元；調研顯示，消費者習慣支付方式以現金回饋信用卡為重，高達87.5％，其次行動支付為輔(24.8％)，亦因信用卡綁定優惠數位五倍券佔比23.3％，紙本五倍券僅佔13.3％。

疫後生計可望逐漸回歸平穩，買氣明顯加溫。Money101總經理朱本傑表示，雖然景氣回升，但消費者的消費行為逐漸趨於理性計畫性消費，採取最為省錢的消費模式，早先看準電商或實體百貨購物檔期，整體會呈現消費享樂延後的現象；另外，從調研顯示男女消費意願占比相當，高達38.03％男性週年慶消費預算落在1～3萬元，高出女性6.94個百分點，男性客群消費實力未來可期。

從Money101調查中，今年百貨公司週年慶消費傾向，有50.3％的消費者鎖定3C數位用品，比例最高，接續為採購家電32.5％、服飾配件32.5％、保養/彩妝31.7％以及精品11.3％。不難發現因疫情影響，長期遠距或居家辦公，直接影響消費者消費行為趨近增添數位用品搭上數位潮與家電，而間接延伸的居家料理、居家清潔收納等話題將是時下令人關注的夯議題。

今年，信義區各大百貨週年慶車輪戰況激烈，究竟消費者偏好哪一家。調研發現，達47.1％的消費者預計或已經去新光三越採購，其次大遠百(31.6％)、SOGO(27.8％)、統一/夢時代(21.5％)。而最引起消費者選擇該百貨票數最高是交通便利(47.6％)，接續為離家近(35％)、折扣下殺高優惠(30.6％)、有自己喜愛的品牌(29.6％)、滿額贈禮吸睛比例僅達21.2％。

其次，今年百貨週年慶的消費預算上，消費者預算有39.5％落在1萬元以下，其次是34.2％的消費者預算為1～3萬元，3～5萬元則有15.2％，5～10萬元有7.9％。

在信用卡的選擇上，消費者最在乎究竟要刷哪張卡，才能得到最高的現金回饋(87.5％)，其次在乎可兌換限定禮品(24％)，接著依序為是否提供分期0利率以及可否免費停車。

朱本傑表示，各大百貨週年慶皆在年末展開馬拉松式的促銷，加上百貨公司幾乎都有10％的滿額贈現金禮券及各家銀行信用卡的現金與禮券回饋，「消費者在血拼之前，可以多比較，利用週年慶期間省下一筆可觀的開銷，同時也呼籲避免過度報復性消費，為了拼週年慶回饋金導致背負卡債」。