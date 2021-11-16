民進黨婦女部16在桃園舉辦首場新住民專場公投說明會，現場有近100位來自越南、印尼、中國、柬埔寨、菲律賓、泰國的姊妹參與。桃園市長鄭文燦向在場姐妹講述4個公投，談及公投綁大選，他笑著直呼「我也是受害者，選票少贏8萬張！」。

桃園市長鄭文燦說，桃園為新住民友善城市共有6.5萬名新住民，桃園對新住民也相當照顧，不需身分證，只要有居留事實就能申請使用。他也向新住民姐妹講述4個公投，首先談及公投綁大選，他直呼「我也是受害者！」原本預估要贏得票數整整少了8萬票，竟全是因為投票要等2小時以上，便半路放棄回家。

鄭文燦說，核四若發生災難，80公里圈逃難圈包括桃園，他最近看到1個說法，有人說要看哪個縣市投同意最多，核廢料就往那邊送，核四議題已經吵了2、30年，請大家投不同意票讓核電廠退場。

「我跟總統蔡英文都有承諾過珍愛藻礁！」鄭文燦說，當時國民黨決定蓋三接，馬英九時期的經濟部長曾拜託他支持三接，蔡英文為保護藻礁將三接推至外海，反倒是國民黨現在竟要求三接不要蓋，桃園致力於保護海洋及藻礁，對於違法業者開罰3.4億元，且每周都去清理海灘。

鄭文燦表示，美牛跟美豬是同一個標準，很多國家都接受了，若唯獨台灣不接受的話要如何加入CPTPP，倘若台灣沒有參加，關稅部分就差了8％，這對企業來說影響相當大。他更批評在野黨對公投各種作亂，從沒有看過有國會拿豬腸丟來丟去，哪個民主國家的國會這樣作亂？希望姐妹們善用投票權，替台灣拒絕混亂。