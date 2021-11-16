新北警公布萬金石馬拉松交通管制資訊。（新北市交通警察大隊提供）

「2021新北市萬金石馬拉松」將於11月21日在新北市萬里區翡翠灣登場，計有來自國內外選手7560人參賽，新北市交通警察大隊公布交通管制資訊，提醒用路人配合，以利賽事進行。

馬拉松組比賽路線橫跨萬里、金山及石門等3個行政區，交通管制重點如下：

一、台2線群策翡翠灣溫泉飯店前至國光客運停車場路口往淡水方向車道，6時至14時封閉管制，並於對向內側車道實施調撥管制通行。

二、台2線萬里區萬里加投（金湯）、金山區環金路、清水磺清路口往淡水方向車道，6時至8時30分封閉管制，並於對向內側車道實施調撥管制通行，8時30分後解除管制。

三、台2線金山區磺清路口沿磺清大橋、磺港路、民生路至台 2 線萬里區下社路口往基隆方向車道，6時至14時雙向封閉管制。

四、台2線金山區清水路口至石門區愛海咖啡(含石門加油站) 往淡水方向車道，6時至12時45分封閉管制，並於對向內側車道實施調撥管制通行，12時45分後解除管制。

五、10時30分起自石門加油站前隨選手通過折返點情形，陸續撤除賽事布置逐段解除管制。

新北警呼籲用路人配合事項：

一、自21日凌晨2時起實施賽道管制，工作人員將進場作業，因適逢深夜，行經該路段請減速慢行，注意行車安全。

二、自6時起全面管制階段，實施車輛禁止穿越，行人依管制人員指揮通過、車道調撥等措施，金山市區受賽事影響將於6時至8時30分將管制車輛進出，請欲前往市區之用路人儘量避開管制時（路）段，如須行經該區域請配合指揮人員引導，並依指示牌面行駛。

三、賽道沿線於管制時段均禁止停車（含臨時停車），違停車輛將逕行移置拖吊，請車主配合及早駛離。

四、萬里隧道往基隆方向出口外側路邊邊線開放通行，請駕駛人多多利用，以紓解該路段龐大車流。

五、活動內容及交通管制資訊，請逕上2021新北市萬金石馬拉松官方網站（https：／／www.wanjinshi-marathon.org／）查詢。