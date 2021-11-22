中央銀行總裁楊金龍22日赴立法院財委會針對「如何遏止銀行及融資公司放貸淪為股市禿鷹和房市炒手的推手」進行專題報告，楊金龍強調，央行去年底以來三度調整選擇性信用管制，並採四項配套措施，執行已見成效，未來將持續密切關注發展並滾動檢討，暗示隨時再出手四度調整管制。

楊金龍表示，央行為達成促進金融穩定的法定職責，2020年10月進行銀行辦理不動產貸款實地查核及道德勸說，籲請銀行勿將信用資源過度流向不動產市場，並在政府12月3日政府推出「健全房地產市場方案」後，央行隨即在12月8日及2021年3月19日及9月24日三度調整選擇性信用管制措施，強化銀行不動產授信風險控管。

觀察新規範措施實施至今的成效，楊金龍說明，貸款成數下降、貸款利率上升，銀行辦理不動產抵押貸款的風險控管尚屬良好，銀行不動產放款限額比率未超過銀行法第72條之2的規範上限， 不動產授信集中度持穩。

為強化選擇性信用管制措施執行成效，楊金龍指出，央行陸續採行四項相關配套措施，包括辦理銀行承作受限貸款統計、派員實地金檢督促銀行落實法規遵循（今年1月至11月19日止計辦理51次專案金檢）、邀請銀行座談、強化票券商控管不動產相關授信風險等。

楊金龍重申，健全房地產市場有賴各部會通力合作，因為影響房價因素眾多，政府發布「健全房地產市場方案」，各部會從需求面、供給面及制度面通力合作，始能達成健全我國房地產市場之目標。央行未來仍將持續密切關注不動產貸款及房地產市場發展情形，滾動檢討規範措施內容及執行成效，以健全銀行業務，並促進金融穩定。