來自台中市的42歲李姓山友，攀登守城大山，20日上午6點從仁愛鄉南豐派出所附近的登山口出發，但當晚9點仍未下山，家屬向警、消求援；南投消防局發動陸空搜尋，所幸，李姓男子靠堅強意志求生，22日循水管路下山脫困。

李姓山友的家屬，撥打手機及通訊軟體，都無法接通，於是向警、消報案，請求協尋；消防局調閱他的手機基地台位置及通聯記錄，前進指揮所向家屬蒐集登山規畫路線等線索，發現李姓山友的手機20日下午2點就關機；21日早上6點，在守關山南峰下方的茶園附近，發現李姓山友的汽車。

南投縣消防局派遣搜救人員入山搜尋，並申請空中勤務總隊直升機空勘，林務局南投林區管理處、神鷹山區搜救隊、中搜、二大山域機能型義消也協助搜尋；家屬也請跑山獸公司老闆羅培德協助救援。

22日早上8點多，李姓山友自行走出山林，並請民眾協助載送到南豐派出所。李姓山友說，在山上滯留期間，晚上天氣很冷，就靠在大石頭的背風面休息，他不斷嘗試尋找下切的路線，沿途跨越20幾個溪溝落差，遇到斷崖或危險地形就高繞，晚上利用月亮位置判斷方位，終於在天亮時，找到水管路，順著走到農家民宅求援。

消防局提醒山友，雖然守城大山非管制山域，有些路線可以當日來回單攻，卻也潛藏著危機，上山前，務必確認自己攜帶的通訊設備通話品質、訊號強弱，頭燈、保暖衣物、雨具等求生裝備是否齊備，依賴智慧型手機判讀地圖的山友，務必攜帶行動電源，並加強操作熟悉度。