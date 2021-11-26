疫情嚴峻讓山友無法登山健行，太魯閣國家公園登山路線、山屋也全數關閉，降為2級後則限制床位數開放。如今國內疫情趨緩且穩定控制，太魯閣國家公園宣布，生態保護區內7座山屋，將恢復原有住宿承載量，釋出預控床位，截至12月已有近9千人申請，山友已迫不及待往山裡去。

太管處配合中央流行疫情指揮中心相關防疫政策指示，循序漸進調整國家公園遊憩人流管制措施。疫情稍有趨緩，逐步「微解封」，直到今天宣布生態保護區內各登山路線恢復原有承載量，山屋申請也同步開放。

太管處遊憩課指出，9月至年底已有8千多支登山隊、計2萬7千多人核准入園。針對7座山屋申請，每天承載量由原開放2分之1改為全數開放，包括黑水塘山屋 8床、成功山屋 34床、成功二號堡 10床、奇萊山屋 8床、雲稜山屋 55床、審馬陣山屋 12床、南湖山屋 40床。

國內疫情趨緩，到了10月起申請山屋人數迅速攀升，自9月的3184人增加至11080人，當時因疫情降載僅核准1830人；11月則有12227人申請、核准2323人，至於12月目前申請8990人，山屋因恢復原有承載量，核准4033人。

太管處指出，山屋遞補原則在今日起恢復至原有住宿承載量後，原預控一半的山屋床位將釋出，由原入園申請隊伍依系統申請順序遞補，若有民眾取消入園，釋出床位方式，同前述原則進行遞補。

也提醒，若確定無法依照申請時間入園的民眾，山友請務必於入園日前1日15時前自行上網辦理取消作業，違者將不予許入園許可6個月。山屋內用餐仍採分時分流，若經衛生機關公布有確診者足跡，將啟動緊急應變措施，封閉山屋14天或完成環境清消後再行開放。