台北市立動物園無尾熊「Grace」11月中突發急性白血病，無法自行爬到樹上，保育員在第一時間就將Grace育兒袋中的寶寶「Joey」取出並啟動人工哺育，並決定為Grace執行人道處理，讓牠在睡夢裡離開，避免牠承受更多生活上的痛苦；動物園指出，Grace目前6歲，無尾熊平均的壽命為12歲，但每隻個體的情形不同。

動物園表示，11月18日獸醫師在為Grace觸診時，發現牠左邊腋下淋巴有一約0.3公分大的軟組織； 11月19日保育員發現Grace停留在地面休息，精神狀況急轉直下，沒有力氣自己爬到樹上。保育員在通知獸醫師的同時，也趕緊將Grace育兒袋中日齡201天的Joey取出。

保育員指出，Grace經獸醫師抽血檢查後發現白血球數量異常增加，研判為反轉錄病毒發病，引發急性白血病，動物園醫療照養團隊和澳洲庫倫賓動物保護區的專家群討論後，決定執行人道處理，讓Grace沉睡中平靜地離開。