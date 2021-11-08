女星白家綺今（8日）傳出在本月初低調在北市某醫院動手術，老公吳東諺也被媒體直擊，在手術室外焦急等待的身影，消息震驚各界，而白家綺稍早則在臉書報平安，她表示，在7年前健康檢查就發現有膽結石了，她也和膽結石也和平共處很多年「但前兩天～這顆淘氣的小石頭長大了，突然想要獨立去生活，給了我一個急性膽囊炎的回應，我也只好放手讓他走」，而白家綺曬出猶如小番茄大小的結石，她自己也驚呼：「真的有夠大顆！！」

37歲白家綺在月初因突然腹部劇痛，檢查後發現是急性膽囊炎，在醫生建議下動手術，而白家綺稍早則在臉書報平安，她曬出猶如小番茄大小的結石，白家綺還驚呼：「請叫我『白～大～膽...結...石...』真的有夠大顆！！！不好意思～讓大家心疼了」。

白家綺表示，她在7年前健康檢查時，就發現有膽結石了，不過醫生建議她，可以不用馬上動手術、再觀察看看，所以就沒有特別處理，白家綺也幽默說：「感謝我的膽結石和我和平共處了這麼多年，也沒有讓我太不舒服」，不過她前幾天卻突然腹部劇痛「這顆淘氣的小石頭長大了，突然想要獨立去生活，給了我一個急性膽囊炎的回應，我也只好放手讓他走」。

白家綺臉書全文。（圖／取材自白家綺臉書）

白家綺報平安說，手術一切成功，日後的生活也不會有太大影響，飲食方面要注意少油、避免高脂肪食物即可「現在都在恢復中，東諺一直陪在我身邊，白媽媽在家裡幫我們照顧孩子，姐姐們都有幫忙照顧弟弟妹妹，大家別擔心喔」，白家綺也不忘感謝製作單位調整錄影日期，讓她可以安心休養，最後白家綺則正能量表示，她會趕快好起來的，謝謝各界關心。