台塑集團長孫王泉仁被爆出將和空姐新歡再婚，而且對方已經幫她懷了兒子，至於和佐藤麻衣婚變多年後，婚姻狀況讓外界霧裡看花，麻衣也首度打破沉默發聲：「我們沒有離婚」，無疑在宣示主權，對此，陳沂分析出麻衣會公開表態的原因。

麻衣2014年嫁給王泉仁，婚後育有一子，2017年傳出婚變後，就帶著兒子回日本定居，2019年爆出兩人已在新加坡離婚，不過此消息未獲證實，如今爆出王泉仁將另娶新加坡空姐女友，對方更懷有「愛的結晶」，不過宏仁集團否認此事，麻衣則是大動作發文澄清：「一件事實我要說，我們沒有離婚」，除了否認離婚傳言之外，更像是在宣示並捍衛自己的主權。

至於麻衣為何急著大動作澄清？陳沂點出關鍵點：「真的不能離婚，因為不是配偶就沒有繼承權了」，更不忘強調「是我也要死守」，對此，網友紛紛留言：「錢才是最後的堡壘，其他什麼都不是了」、「他對婚姻的態度到底是什麼」、「我們沒有離婚=我們的贍養費還沒有喬好」、「請問私生子有遺產繼承權嗎」。

根據《三立新聞網》報導，知情人透露麻衣是被報導「離婚多年」，才決定親自還原真相，但她並未對此感到生氣，近年因疫情無法回台，她仍會用視訊讓兒子跟王家人維繫感情，但暫無回台打算，但另有一說是疫情爆發前，她每年都會帶兒子返台探望王文洋，不過王泉仁總是避不見面，導致6歲兒子對爸爸完全沒印象。