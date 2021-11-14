樂天桃猿14日靠著成晉個人貢獻6打點，包含生涯首支滿貫炮，以10比9險勝富邦悍將，奪下3連勝，但事實上，成晉在第7局一、三壘有人時，疑似遭到觸身球，當下猿隊未啟用電視輔助判決，結果教練團相信他，他也果真敲出安打，打回2分成為最後勝負關鍵。

此役雙方你來我往，兩隊共敲出26支安打，猿隊在第7局一口氣打了10人次、攻下4分成為勝負關鍵。

第7局林逸翔暴投疑似打到成晉的腳，但猿隊並未啟用挑戰，結果他打出安打送回2分，最後猿隊以1分險勝，賽後總教練曾豪駒說：「這就是棒球。你沒辦法掌握接下來怎麼變化，只能去安排、設定，真的變化趕不上計畫，這就是運氣，剛好運氣也站在我們這邊。」

曾總解釋當下未挑戰的原因，他認為，第一時間球已經是暴投，跑者攻佔二、三壘，在成晉沒有明確的回應下，加上他近況佳，就大膽放手讓他去攻擊；成晉也還原當時情況：「我覺得有（打到），但沒有很確定，和打到紅土的聲音好像不太一樣，感覺是護具，但沒有到100%確定。」

被問到以後再遇到一樣情況，是否會提出觸身球挑戰？成晉說：「不會假裝沒事，還是會以上壘為主，還是以團隊為主。」