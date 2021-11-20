味全龍隊20日靠著先發投手柯西諾6局僅1責失好投帶領，以7比2擊敗統一獅，柯西諾奪下來台第2勝、首場先發勝，總教練葉君璋認為明年有機會續留，柯西諾也說：「自己是非常好勝的個性，每場都想贏，希望每次都可以站在MVP頒獎台跳舞給大家看。」

柯西諾在10月底加入龍隊，前2場出賽控球狀況並不理想，但他逐漸適應後，先在上一場面對中信兄弟繳出先發5局失2分的成績，今天再把來台先發局數拉長至6局。

葉總認為柯西諾狀態一場比一場好，雖然開賽有些不順，但都持續調整，「如果繼續保持這樣的話，明年有機會續留，他的球質很好，其實並不好打，用球數也精簡，確實是好投手。」

揮別剛來台的不穩定，柯西諾表現漸入佳境，他說：「經過幾個星期的調整，現在的我才是真正的我，今天晚上帶著真功夫表現在大家面前，我有辦法宰制這個聯盟的選手，有辦法做到這個任務。」柯西諾也十分感謝教練團，在上次對陳偉漢投出頭部觸身球後還願意相信他。

來台短短不到1個月的時間，首度來亞洲打球的柯西諾就十分融入團隊，首度奪下單場MVP的他也大方站上頒獎台熱舞，「對我來講，身為一個好隊友，不管去哪裡都想當隊友的好朋友，在多明尼加大家都是很熱情的表現方式，希望用這樣的熱情渲染身邊的隊友。同時我也是非常好勝的個性，每一場都想要贏球，希望每次都可以站在MVP舞台跳舞給大家看。」