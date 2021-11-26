據報導，國立台灣師範大學日前召開校務會議，決議通過校歌新版歌詞。校方強調，舊校歌誕生於省立台灣師範學院期間，但現在已轉型為綜合大學，發展格局已超越校歌所描繪，考量各年代校友對校歌的情感，循行政程序啟動校歌歌詞修訂。

台師大上述說詞，雖然聽起來冠冕堂皇，但不說也知道校方是為配合民進黨政府的「去中化」，及目前如火如荼、全國上下推動如大陸當年文化大革命「破四舊、立四新」般的愚蠢無知運動，民進黨的「政治黑手」已經伸進校園。

台師大改校歌主要是因為歌詞內有「重歸祖國樂融融」字句，然而舊的校歌係於1948年創作，有其時代的背景，敘述當年台灣甫脫離日本軍國主義統治，重回中華民國祖國的懷抱。

台師大強調係在成立校歌專案小組，歷經3次會議後決議，採取新舊校歌並行。其過程看似公開民主，但代表性不足，至少有許多校友是反對的。此外，有些事情不是透過投票即能彰顯公理正義，正如同蔡總統雖經民主選舉，但其表現仍被《亞洲週刊》批評為「民選皇帝」，因為蔡政府「行政專斷、立法唯諾、司法應聲」。

此次台師大改校歌是繼政治大學改校歌之後，兩者都已立下了愚蠢錯誤的示範。相信在台灣仍有一些極具歷史的學校校歌，仍有具時代意義的歌詞。台師大改校歌歌詞，倒不如要求學生會唱校歌。現在的學生在民進黨政府教改洗腦教育之下，許多學生已不知孫中山係何人；有些甚至連國歌和國旗歌都不會唱，就別提校歌了！

民進黨執政後，花費了太多太多精神和時間，消耗浪費在政治運動上，就跟大陸改革開放前的情景一模一樣。蔡政府專門搞一些小鼻子小眼睛的伎倆，台灣的走向離泱泱大國已愈來愈遠，也直接影響了它的子民心胸狹窄、短視近利。

蔡政府已經執政近5年，民進黨追求台灣獨立的目標卻毫無進展，自稱「務實台獨工作者」的賴清德副總統，上任之後也沒有做過一天對台獨有貢獻的事。民進黨政府致力推動轉型正義，應該從自身示範做起，先從改掉家裡祖先牌位和祖墳上的堂號開始，再進而為國家的名稱「正名」，如此的「去中化」才算徹底有成。

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