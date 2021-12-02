新冠肺炎疫情肆虐兩年，全球物價飆升，通膨一發不可收拾，各國無不將資源、經費投注在經濟復甦，畢竟長時間因疫情足不出戶，對各行各業衝擊甚大。

全世界經濟體龍頭美國的失業人口，在去年5月高達14.7%，如今已降至不到5%，看似經濟可能再次展翅高飛，但外媒一個訊息，卻透露出美國經濟捉襟見肘。

《國防新聞》1日報導，美國國會以正常立法程序通過2022財年《國防授權法案》（NDAA）的希望「已幾乎破滅」，恐讓美國自1961年以來首度無法藉該法案為美軍提供經費，將造成「災難性」影響。美國防部60年來首次未獲得國會支持，透露了美政府財政已經全然出現問題。

從今年以來美國幾個重大的決策，包括陸續規劃汰除超過200架先進戰機，以及8月突然宣布駐軍撤離阿富汗，在在顯示了已沒有以前豐沛的銀彈來支援國防軍需，拜登政府要挽救低迷的民眾支持度，只能勒緊褲帶揮刀軍餉，將節省下來的國防預算挹注在基礎建設、民生所需。

然而台灣政府不管是對外採購軍火武器，對內投入大筆研發經費，超出預算歲出不說，更連續編列特別預算2472億購買美系F-16V型戰鬥機，以及及闊氣準備再加碼2400億來研製各型飛彈，到底是真憨還是假傻？拜登政府已在國會殿堂藉由預算縮減來承認財政缺口，蔡政府還要繼續打腫臉充胖子嗎？

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