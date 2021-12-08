針對民進黨立委高嘉瑜遭到施暴，意外「一掛肉粽」地牽扯出網軍帶風向的無良問題。日前有網友爆料交通部公路總局的IP曾經於12月2日連結，並修改維基百科「林秉樞家暴案」的內容，將林所曾合照過的名人，「新增」館長、台北市長柯文哲、副總統賴清德等人，公路總局因此遭影射「有網軍」潛伏。

一個令人氣結的「見鬼答案」竟是，在經過2天時間清查後，公總局長許鉦漳表示，目前能看得出來修改資料的時間點，公總內部有「個位數」的同仁有上維基百科，但都不是看林秉樞的頁面。公總週日清查時，第一時間對外說明IP確實屬於該局所有，但清查12月2日當天並沒有連結維基百科的紀錄。而在後續得知維基百科不只一個IP後，隨即出動中華電信、趨勢科技、安碁、精誠、峰儀與TeamT5等協力廠商，擴大清查維基百科其他約200多個IP紀錄云云。

不會吧？對於許鉦漳這種「打迷糊仗」的說法，難道可以唬弄一般民眾？暫不論該名網軍的藍綠意識形態為何，試問，「他新增的對象是白、綠的色彩」，這難道不有趣嗎？而在台灣號稱是科技資訊大國的優勢下，公路總局此番找的「專業科技」廠商，竟也只有此等「打怪等級」，這還能看嗎？

準此，民進黨與蔡政府固然應該勇敢的面對「網軍治國」的負面反噬問題，但從一開始「被發現」的國發會，再到現今真正事主的公路總局，許局長說法竟然是「以目前的跡證看不出來同仁有修改維基百科的情況」的官方「幹話」，公路總局儼然就是塔綠班的一個據點，許鉦漳還睜眼說甚麼瞎話。塔綠班在政府部門到底還藏了多少據點？

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