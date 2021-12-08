美國正舉起起手式跟中國大打「民主」政治戰之前，俄羅斯總統普丁也不得閒，除了前往印度訪問協商軍事合作之外，還要幫助印尼在南海和中國有領土糾紛的區域開採石油。顯然是在玩鷸蚌相爭、漁翁得利的遊戲。

普丁是在12月6日到印度進行「旋風式訪問」，兩國舉行了第21屆印俄峰會，以及首次2＋2對話，還達成一系列合作協議，進一步加強「特惠戰略夥伴關係」。俄羅斯同意交付印度5套S-400飛彈防禦系統，這是世界上最先進的飛彈防禦系統之一，可以同時打擊80個目標，對中國的飛彈以及殲-20戰機等，都是一大威脅。

另一方面，俄羅斯還幫助印尼在和中國有領土糾紛的海域開採石油。今年6月開始，印尼在南海最南端「北納土納海」的「金槍魚區塊」（TUNA BLOCK）做鑽井作業，一直持續到11月。印尼這一舉動招致中國的不滿和抗議，聲稱那一地區屬於九段線，是中國領土。但印尼回應那是印尼的主權權利，鑽井工作絕不會停下來。

印尼如此強硬，被疑在背後支持的是俄羅斯的國有石油公司，該公司繼續在南海悶聲發大財。

從歷史經驗來看，俄羅斯向來都是在中國有難時，從中國獲得利益，尤其晚清時期從中國獲得的土地難以計數。如今，俄羅斯還是本性難改，一方面跟中國進行聯合軍演，支持北京冬奧，卻又在美中大打民主政治戰之時，趁著中國無暇他顧，跟中國的宿敵印度進行大筆的軍火交易，也在南海支持印尼挖石油。

俄羅斯這種狐狸的性格，恐怕是狼性的中國最難應付的對象。

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