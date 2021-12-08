民進黨立委林宜瑾(左)邀集教育部次長林騰蛟（右黑西裝者）勘查，盼能給予經費挹注。（曹婷婷攝）

「證件妹」吳佳穎在東京奧運拿下女子25公尺手槍第5名後，台南市射擊協會接獲數百通家長想送孩子學射擊的電話，礙於無合適場地，難以推廣和培育人才。台南向教育部爭取設立南部首座室內射擊館，教育部次長林騰蛟今南下會勘時說，因前瞻二期已無經費，若後續有前瞻三期預算或其他財源，會做整體評估，給予台南協助。

立委林宜瑾今天邀教育部次長林騰蛟、體育署官員會勘永康忠孝運動公園，體育處長林義順簡報說明，永康計畫爭取經費設立室內射擊館，館內將設置10米、25米、50米的射擊區和彈藥庫房、多功能教室等，總經費2億8587萬元，市府自籌8576萬元，希望中央挹注2億元興建，目標為2023年台南市舉辦全運會能使用。

中華民國射擊協會祕書長陳武田說，桃園公西靶場冬天易起霧、颳風、溼氣重，不利選手射擊培訓，若南部增設場館，可做為公西備用場館。台南市射擊協會總幹事高加欣說，永康區從小學到大學有20幾所學校，很適合做為基層培訓站。

林騰蛟表示，射擊運動對台灣而言，屬於易得牌項目，他也當場對該計畫案提出建議，提醒射擊彈藥房管理使用須更嚴謹，希望市府修正相關內容，再提報教育部。但他也說，由於前瞻二期已經沒有經費，要看接下來有無前瞻三期才有財源，但教育部後續仍會就市府所提計畫，再做整體評估，給予適當協助。