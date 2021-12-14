繼日前解放軍轟-6遠程戰略轟炸機進入南海實彈演習後，解放軍081型掃雷艦瀘溪艦、常熟艦組成的艦艇編隊又在南海開展實彈操縱演訓。

央視軍事今天（14日）報導，解放軍南部戰區海軍某掃雷艦大隊瀘溪艦、常熟艦組成的艦艇編隊開展艦艇操縱集訓，在南海進行為期三天的操縱演訓，內容包括實彈浮雷射擊、海上輕武器射擊、煙霧施放、傷員營救等課目操練。

海軍常熟艦艦長朱哲稱，此次演訓有效提高了艦艇指揮員艦艇操作指揮能力和應急狀況處置能力，同時也檢驗了艦艇實際武器使用水平。

據公開資料，081型掃雷艦（北約代號：渦池級）是繼082II型「渦藏級」獵掃雷艦之後，中國大陸建造的一款新型近海掃雷艦，首艦張家港號於2006年在上海求新造船廠下水，並於2007年3月5日服役。

第一批次的081型掃雷艦共有四艘，分別是805「張家港」號、840「瀘溪」號、839「瀏陽」號和810「靖江」號。

常熟艦屬於第二批次，與第一批次相比，第二批次的艦艏部外形略有改動，前部換裝了一門H／PJ-14型30毫米單管遙控自動艦炮，滿載排水量提高至1200噸，常被稱作081A型。