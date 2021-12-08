澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周三宣布，澳洲將加入美國的行動，對北京冬奧進行外交制裁。

美國周一宣布，基於中國在人權方面的「暴行」，美國政府官員將抵制北京冬季奧運會。數周前美國總統拜登和中國國家主席習近平才剛舉辦了線上峰會，以緩和兩個超級大國之間緊張局勢。

中方回應美國將為其決定「付出代價」，並警告中國將採取「堅決的反制行動」。

在美國表態之後，其盟國也在考慮是否採取類似的舉措抗議中國的人權記錄，但除了澳洲之外，其他國家尚未做出決定。

澳洲總理莫里森表示，澳洲會做出這個決定，是因為難以重啟與中國的外交管道以討論新疆人權問題，以及基於北京當局阻礙澳洲商品進口的舉措。

中國駐坎培拉大使館發言人表示，這是「一些澳洲政客」的「政治作秀」，並表示當前中澳關係陷入困境，責任全在澳洲。

英國《每日電訊報》周三報導，英國政府正在考慮是否採取非全面性的外交抵制，但最終也可能全面禁止部長級官員和外交代表出席北京冬奧。日本《產經新聞》周三援引政府消息人士報導，在美國宣布對北京冬奧進行外交抵制後，日本正在考慮不派內閣成員參與這場盛會。