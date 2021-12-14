隨著7日美國國家安全顧問蘇利文的簡報、8日拜登總統的親自發言後，美國全球性戰略已大致趨於明顯：美國的全球戰略已進入一種收縮期。

蘇利文在簡報中清楚表示，美國當前的政策目標是「從嚇阻與外交的觀點，盡其所能」，確定中共不會打台灣，而俄羅斯也不會同時出兵烏克蘭；而「美國（拜登政府）過去8個月在印太所準備的，即是避免中國採行任何可能入侵台灣的政策方案。」這兩段話再度證實了一個美國全球安全戰略的想定，即是美國已經無法同時支撐全球在兩個地方的作戰。

美國自冷戰結束後的柯林頓政府時代開始，以其全球唯一超強之尊，其所設定的全球參與戰爭的規模，也僅是要能同時打贏兩場中等規模的戰爭。而據當時的參謀首長聯席會議主席夏利卡席維利所稱，所謂的中等規模戰爭，即是指類似「伊拉克戰爭」的規模。後來，美國再度下調其戰爭準備規模到「一個半」的戰爭準備。

蘇利文在簡報當時被媒體問到「如果俄羅斯出兵烏克蘭的同時，北京也出兵台灣，美國要如何處置？」這正打到了當前國勢日頹的美國痛腳，而蘇利文也很誠實地回應。很清楚的是，美國正極力避免成為中共與俄羅斯所形成的協力對抗目標。因為美國以其當前的整體國力與戰爭準備，只能維持「一個半」中等國家戰爭的規模，根本無法、也不可能同時在烏克蘭與台海應付俄羅斯與中共。更何況，全球當前尚未有任何一次核武國家間的戰爭經驗，這使得情勢更無法評估。這個結構其實也是季辛吉日前公開表示最擔憂的情況。

蘇利文所指稱的「嚇阻與外交」，其實也只是再回到美國長期以來在台海的策略，不過稍稍改了個用詞罷了。傳統以來，美國在台海的策略即是「嚇阻」與「戰略再保證」。嚇阻是以武力威嚇北京，不要輕易對台動武，同時包括戰略模糊以限制台灣；而戰略再保證則是美國以不支持、抑制台灣獨立以換取北京對北韓管控。

然而，嚇阻必須是在合理（可接受）的條件與情況下才能具有嚇阻效果，因為一旦超出了合理條件與情況的範圍，則嚇阻將不再有任何意義。民進黨政府執政以來不斷走向台獨與分離主義路線，是再明顯不過；在這樣的情況下，再以嚇阻方式要求台海穩定，必然只會被北京視為卵翼、支持台獨，到這種情況，是否動武將已不再是合理代價與否的問題。這就是蘇利文所說美國在過去8個月所做的準備。

同時，早在南韓總統文在寅提出朝鮮半島終戰宣言之前，美方即已認定，在美國的東北亞安全架構中，南韓早已越過「不回歸線」；而日本在安全方向上也早有自己的想法；且印度再度搖擺於美俄之間；這才是美國要在「四方安全對話」（Quad）之外，另組美英澳聯盟AUKUS的原因。這未嘗不是一種收縮。

拜登總統8日說美國不會出兵烏克蘭，不過是美國在當前處境下一種必需的戰略選擇；而美國在台海的戰略意圖與動能，在相當程度上也必需考量當前全球的權力結構了。（作者為資深媒體人）