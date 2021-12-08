網軍肆虐的問題，應該是全世界都難以避免的，只是台灣因為執政黨仰為利器，且不惜以公帑豢養，才顯得越發嚴重而已。網路後面的鍵盤手，就宛如孫悟空般，一身三萬六千根毫毛，皆可任意化身，正反舞弄，沒人可以分得出真假。

網路虛假成風，任何人只要隨意取個名字，弄個帳號，就可以在網路上橫行無阻，闖了紕漏，加以註銷廢棄，或是來個矢口否認，除了國安、檢調方面得以據其IP位址核查外，多數人都只能束手無策。也正因此，這群可謂是「網路蟑螂」的人，隱身於假名之後，肆其言論，信口攻訐，可以無畏無懼，整個社會都為之攪亂不堪。

「網路蟑螂」的禍害，是全面性的，從私人的感情世界、經濟往來到政治領域，無不糾紛屢起，索解無門，尤其是一些可以發表言論的「論壇式」場域，簡直可以說是已氾濫到難以收拾的地步了。

此輩最大的護身符，就是「言論自由」，但「言論自由」的底線應以「負起言責」為前提，可這群「蟑螂」明顯就是鑽了這個漏洞，放言無忌，而不必顧慮到得擔負起任何的責任。

對治之道，看來唯有「網路實名制」了，無論任何人，用何種化名，都必須於後台登錄自家的真實身分，尤其是公共論壇，一個人只能有一個帳號，這才有辦法杜絕目前的亂象。

論者可能會耽憂此舉將斲傷言論空間，並形成獨裁專政的操控力量，對個人隱私的保護，也有莫大的傷害，但我相信這皆是可以用法律加以規範的技術性問題，至於如何訂定一個良法，就必須由社會賢達集思廣益了。

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