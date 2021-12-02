第9屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今開幕，全台20支隊伍齊聚花蓮國福棒壘球場，由地主隊、瑞穗國小羅子淳帶領全部球員宣示，中正國小王家齊代表大家向「威力叔叔」致謝，「雖然不知道您身在何處觀看比賽，但大家會全力以赴，為夢想拚命」，正式宣布為期4天的賽事，各球員將大展身手爭奪冠軍獎盃，並將「百萬」獎金抱回家。

第9屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今在花蓮國福棒壘球場開幕，由地主隊、瑞穗國小羅子淳（中）帶領全部球員向縣長徐榛蔚（右）宣示。（羅亦晽攝）

花蓮台彩威力盃全國少棒賽於今舉辦開幕典禮，花蓮縣長徐榛蔚、台灣彩券公司發言人黃志宜、台灣彩券公司總經理謝志宏、花蓮縣體育會理事長汪錦德、花蓮棒委會主委笛布斯‧顗賚及多位縣議員出席。

第9屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今在花蓮國福棒壘球場開幕，由地主隊、中正國小王家齊代表全體球員向「威力叔叔」致謝。（羅亦晽攝）

花蓮台彩威力盃邁入第9屆，黃志宜回顧起2016年12月6日，威力彩頭彩連槓累計到18.12億，最後由3位幸運中獎人得獎，其中1位就是小球員們口中的威力叔叔。威力叔叔小時候出生花蓮，後隨家人遷居新北，自小夢想就是打棒球，因家境清寒無法圓夢，中獎後即慷慨捐出1.2億元，指定在花蓮舉辦一年一度全國少棒賽，一圓夢想，同時回饋故鄉。

第9屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽開球儀式，由花蓮縣長徐榛蔚擔任打擊手，台灣彩券公司發言人黃志宜擔任捕手，台灣彩券公司總經理謝志宏擔任裁判，3人共同替這場賽事開球。（羅亦晽攝）

第9屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今在花蓮國福棒壘球場開幕，地主隊的小球員們和縣長徐榛蔚一起加油打氣，期許能將冠軍寶座留在花蓮。（羅亦晽攝）

黃志宜說，威力叔叔是公益彩券史上首位捐出獎金挹注於全國單項運動賽事者，這項壯舉令人敬佩，期許後續的中獎人能接續，讓花蓮台彩威力盃能繼續再辦理20年。

徐榛蔚感謝威力叔叔的善舉，讓花蓮連續9年辦理台彩威力盃全國少棒賽，每次看到孩子在球場上揮灑汗水時，相當感動，甚至每年都會更新小球員的配備，令人感到其用心之處，且冠軍的百萬元獎金，更對每支球隊助益良多。期許每位小球員能在賽事中以球會友，互相勉勵、成長茁壯，期盼未來在中華職棒，甚至是世界職棒能見到大家的身影 。

第9屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽開球儀式，由徐榛蔚擔任打擊手，黃志宜擔任捕手，謝志宏擔任裁判，共同替這場賽事開球。最後，地主隊的小球員們也和徐齊聚在球場上，一起加油打氣，期許能將冠軍寶座留在花蓮。

花蓮台彩威力盃全國少棒賽冠軍可獲得100萬元獎金，亞軍以下分別50萬、20萬及10萬元獎金，5至8名則各獲5萬元獎金。