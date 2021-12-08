美股7日四大指數大漲，其中跟台股連動性高的費半指數更飆漲近5%，而台積電、聯電ADR也狂漲 2.67%、4.15%，但周三（8日）台股晶圓雙雄卻嚐不到甜頭，股價虎頭蛇尾，台積電終場下跌5元、聯電則收在平盤。對此，分析師指出，目前外資有超過2.5萬口避險空單，加上今天又是周選擇權結算，所以外資利用晶圓雙雄來做為指數控盤工具，他提醒投資人，不能因晶圓雙雄ADR大漲就將台股現貨飆漲視為理所當然。

隨著費半指數周二狂飆近5%，創下歷史新高，晶圓雙雄 ADR 漲勢凌厲，在台股的台積電、聯電早盤跳漲逾 1%，指數一度大漲逾190 點，逼近萬八大關，但隨著晶圓雙雄賣壓湧現，股價紛紛走弱，台積電尾盤下殺5元、聯電則收在平盤，加權指數終場只小漲35點，收在17832點，成交值3673億元。

不少投資人好奇，晶圓雙雄ADR表現優異，台股現貨理應跟進大漲，為何兩者會背道而馳呢？

摩爾投顧分析師黃世民指出，從小道瓊就可以看得出來，雖然外資在現貨上作多，但近期在期貨上卻維持超過2.5萬口高檔的避險空單，外資7日淨空單又增加2,188口、來到2.6萬口。

黃世民表示，其實外資是經過精打細算的，因為大盤指數在18000點壓力本就比較重，加上今天又是周選擇權結算，因此藉由投資人心理順勢壓盤。他提醒，不能因晶圓雙雄ADR大漲就將台股現貨飆漲視為理所當然，畢竟雙雄是外資指數控盤工具。

另有法人指出，外資空單超過2.5萬口、甚至3萬口時，操作上一定要有風險意識，因為外資在期貨空單滿手下，可能會開始調節現貨，投資人不需要硬跟外資對做，未來可以等個股或指數漲回參考價再進場，也還來得及的。