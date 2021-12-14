英特爾執行長季辛格上台後不斷對台積電(2330)嗆聲，而季辛格今（14）日親自來台，錄影時卻又大讚台積電。保德信大中華投資團隊副總葉獻文今天接受採訪時表示，季辛格應該是為先前放話「滅火」，更重要的是，親自來確認3奈米委外代工(台積電）訂單繼續GO。

葉獻文表示，英特爾近來在設計與製造速度落後AMD，主要是台積電的製程讓AMD的平台，在產品的演進上超越了英特爾。在新任CEO接任後，英特爾希望採取多頭馬車的策略，一方面維持自己本身的產品開發，也買保險（委外代工），以加速產品的開發速度。從2022年到2023年，英特爾除了CPU之外，如GPU和相關零組件都已經到台積電下單了。而這次來講的是3奈米，台積電現在正在尋找客戶中，過去都是蘋果領先，而這次英特爾也希望能領先在新世代開發新產品。

葉獻文表示，英特爾執行長季辛格此次來台是要談3奈米委外代工的部分，預估真正的產出要到2024年。而事實上英特爾3奈米的案子，在前一個CEO時就與台積電洽談過，但新的CEO季辛格日前卻批評台積電，使得台積電對於先前英特爾釋出CPU訂單，不知道代工案到底是要做還是不要做。季辛格對台積電的抱怨，大都是資源分配的問題。推估季辛格此次來台應是確認3奈米委外代工要繼續GO。

葉獻文預估，英特爾3奈米委外代工若繼續執行，台積電至少需要派出上千名工程師配合英特爾訂單，這是很大的人力資源投。季辛格日前為了補貼事宜，放話批評台積電，為這筆訂單投下變數，而這次來台應該是為先前的放話「滅火」。

英特爾和台積電之間的口水戰，起源於季辛格投書到媒體，指責美國政府不應該補助不把半導體技術留在美國的外企，所謂的外企，一般認為指的就是台積電。季辛格後來受訪又表示，英特爾必須研發出比蘋果更優秀的晶片，希望有朝一日贏回蘋果的訂單，外界解讀這也是衝著台積電而來。

張忠謀則是在演講時回擊表示，5年前這傢伙就有點不客氣，現在對台積電也很不客氣，所以現在也不過是以其人之道還其人之身，近來季辛格一直講台積電壞話，是因為台積電是英特爾最大競爭對手，但是季辛格在5年後65歲就要退休，恐怕無法在時間內帶領英特爾重回盛況。爾後，季辛格反嗆，只要英特爾董事會同意，65歲的退休規定就能夠修改，所以屆時65歲的他還能繼續做！