美股17日收黑，費城半導體指數小跌0.14%，台積電ADR小跌0.21%。台積電(2330)今股價開平走低，盤中一度跌9元至598元，跌幅約1.4%。台積電盤中跌落600元之下，也失守短期均線及月線關卡。

美股17日收黑，以科技股為主的那斯達克指數下跌10.75點或0.07%，收15169.68點。費城半導體指數下跌5.277點或0.14%，收3761.041點。

台積電ADR 17日收116.32美元，跌幅0.21%。台積電上周五收高至607元，外資連續兩日共買超台積電9620張。

回顧上周，台積電16日除息，每股配發2.75元現金。台積電上周四除息當日，股價表現強勁，開盤跳空達605元，上漲8元，順利完成填息，再次演出「秒填息」。上周五，台積電股價拉尾盤，續揚至607元。

台積電上周四除息再度開盤「秒填息」。台積電自2019年起改採每季配息，過去9次除息皆順利完成填息；其中，5度在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日。