台積電公司總裁魏哲家帶領副總王英郎、李俊賢及莊子壽，24日拜會台中市政府，市長盧秀燕力推台中，雙方就台中產業硬實力、投資環境展開交流。盧秀燕歡迎台積電擴廠台中，一起成為帶動台中經濟發展的龍頭產業；魏哲家肯定「台中具備絕佳條件優勢」，高科技業所需要人才很願意留在台中，台中一定是擴廠選擇之一。

台灣「護國神山」台積電公司總裁魏哲家，24日帶領副總王英郎、李俊賢及莊子壽等，拜會台中市政府，由盧秀燕率秘書長黃崇典、經發局長張峯源、都發局長黃文彬等人共同出席。

盧秀燕說，台中投資環境具優勢，上任至今包括三井Outlet Park台中港二期、LaLaport購物商城、巨大、車王電子等；新興離岸風電廠商如西門子歌美颯、天力離岸風電等企業先後投資台中，累計投資總額高達9183億元。經濟部「投資台灣三大方案」中，台中家數達231家，全國第一，創造逾2萬1千個就業機會。

魏哲家指出，區位條件上，台中市有著絕佳地理條件，往北、往南都一樣近且氣候宜人；生活條件上，台中市整體都市計畫非常適合生活，各項機能規劃齊全，公園綠地、學校圖書館、賣場商圈百貨公司、大型醫院等設施一應俱全。

「台中具備絕佳條件優勢！」魏哲家肯定，高科技業所需要人才很願意留在台中，企業有人才，才能蓬勃發展，台積電近年在新竹、台南、高雄都積極擴廠投資，為考量產能的平衡以及風險的分散，台中一定是擴廠的選擇之一。

經發局表示，近年規劃大肚山產業軸帶，帶來世界聞名工具機產業的群聚，機械、金屬及手工具等加工業的發達，為台中產業本身硬實力扎下濃厚的根基，而大肚山上的中科園區更在全球晶片業扮演舉足輕重的角色。

未來規劃沿著大肚山往北還有國際機場門戶計畫、擴大神岡產業園區、清水海風產業園區及豐洲二期產業園區計畫，往南則有精密園區三期、烏日溪南產業示範區、大里夏田園區、大里塗城園區及中科園區本身的擴大計畫等，台中市將持續發展。