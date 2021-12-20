報載美國的兩位學者，密蘇里州立大學國防戰略暨安全研究系主任麥金尼（Jared M. McKinney）與科羅拉多州立大學政治系副教授哈里斯（Peter Harris）認為，「現行美國策略不足以有效嚇阻中共入侵台灣，因而提出威懾/懲罰策略」，在《美國陸軍戰爭學院》期刊發表〈覆巢：嚇阻中共入侵台灣〉(Broken Nest：Deterring China from Invading Taiwan)一文，主張台灣應自行破壞「護國神山」台積電設備，以威懾中共不要武力犯台。

這個看似一種新的嚇阻中共武力犯台論調，似乎前所未見。他們兩人將台積電設施當作「核子武器」一般，雖然不像核彈可以攻擊中國大陸，但卻也可能在中共發動對台戰爭之前，必須仔細考慮。同時這也和過去有人提出的「毒蠍策略」有異曲同工之妙。

以自毀台積電換取中共不敢或不願武力犯台，此乃與當前全世界出現的「晶片荒」有關。自新冠疫情在全球爆發以來及氣候變遷等因素，晶片的生產因各地工廠停工而造成需求量大增；汽車業、手機業、電子類產品都在搶晶片。例如今年2月16日席捲美國德州的惡劣暴風雪和長時間寒流，導致該州電力設施癱瘓，三星、Infineon及NXP Semiconductors等半導體廠商全面停產。

晶片供不應求，讓需求量極大的美國和中國大陸相互角力競爭。台積電生產的晶片，自然成為各方爭取的對象，也讓它自然成為台灣的「護國神山」。不過上述的餿主意正凸顯美國對付中共的策略已經是「黔驢技窮」。再者，似乎有了台積電這個法寶，台灣也可以宣布獨立而毫無所懼？

還記得民國60年代在台灣轟動武林、驚動萬教的布袋戲「雲州大儒俠」，有個甘草人物「衰尾道人」，他的口頭禪是「死道友，不死貧道」，它的意思是指「兄弟！你去死吧，我不死！」此外，用閩南語中的一句話「別人的囝仔死袂了」，來形容上述兩位學者的荒謬主意最為貼切。

台灣一向將美國當成另一座「護國神山」，美國也稱與台灣的關係「堅若磐石」；近期美國政府與民進黨政府看似非常的「麻吉」，既然有如此密切的關係，何不先將我們的「駐美代表處」更名為「台灣代表處」，甚至進一步與我國建立正式外交關係？如此我們才能相信，美國是「真愛台灣」，而不是隨時可以丟棄的「棋子」。

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