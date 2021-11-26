昨天在日本職棒巨人隊傳出震撼消息，我國旅日好手陽岱鋼宣佈將離開待了5年的巨人，目前成為自由球員，會讓人震驚的是此前已傳出巨人將留下他的消息，沒想到劇情出現大反轉，經紀人也表示明年動向確定會再向大家說明，而之後陸續有日媒透露其中的原因。

據日媒報導，薪水是原因之一，陽岱鋼原本的年薪大約是3億日圓，不過巨人開出的新合約是2千萬到3千萬日圓左右，這可能讓陽岱鋼不願留下，另外據《產經體育》報導，說有其他日職球隊對他有興趣，他甚至有去美國獨立聯盟打球的想法。

而為何他的年薪會直直下降，因日職規定對年薪超過1億日圓球員，有40%減薪上限，照理以陽岱鋼原本3億大概會被砍到剩1.8億。不過巨人球團想超過限制，所以把陽岱鋼的薪水砍到剩下不到原本年薪的10分之1，也就是上述所說的約2千萬到3千萬左右。

今年是陽岱鋼與巨人5年合約最後一年，不過他本季多半時間都待在二軍，一軍僅出賽7場是生涯最少，7打數1安打另有1得分，二軍則是出賽56場，打擊率2成38，另有6轟、22分打點。13日多家日媒報導巨人與他續約，但當時陽岱鋼經紀公司對續約一事僅回「沒任何評論跟回應」

而對離開巨人一事經紀人張家銘代為回應，他表示：「巨人球團確實開出合約希望岱鋼續留，但岱鋼在思考過後決定離開，很謝謝過去5年球團的照顧及球迷的支持，岱鋼明年動向有確定後會再和大家說明。」當然以上都是日媒的分析與猜測，陽岱鋼下一季到底會去哪還是要等本人或經紀公司回應了！