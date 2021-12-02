友通 (2397) 公布2021年11月自結合併營收14.41億元，較10月12.61億元成長14.3％，較去年同期成長110.10％；累積今年前十一個月合併營收 117.20億元，去年同期76.1億，年增54％。隨著缺料的緩解與新廠布局完成，友通加速消化手上累積訂單，旗下子公司其陽各區出貨暢旺，以及Brainstorm的營收挹注，11月創歷史新高，合併營收達14.41億元，較10月成長14.3％。

友通副董事長李昌鴻於上月法人說明會中表示，友通將在佳世達智能方案事業群的軟硬服整合中，扮演硬體平台的重要角色，滿足集團內外部快速成長的工業與各種嵌入式應用需求。友通於桃園新廠區引進先進的生產設備與自動化物流倉儲系統，透過智能化的生產技術，產能後續可擴充至舊廠2倍，為客戶與集團提供更高更具彈性的工業產品生產支援。舊廠也如之前公告，已於11月25日完成交割轉讓。