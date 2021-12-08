訂單遞延效益顯現，台郡(6269)11月合併營收42.8億元，創下單月歷史新高，台郡財務長熊雅士表示，第4季生產產值將較去年同期增加個位數，由於高毛利新手機LCP天線產品放量可望讓第4季產品組合較第3季好。

大陸供電趨於穩定，且供應鏈缺料逐漸紓解，台郡11月合併營收攀升至42.8億元，月增21.93%，年增15.57%，創下單月歷史新高，累計前11月合併營收為310.64億元，年增18.38%。

熊雅士表示，由於9月大陸限電停產訂單遞延，預估2021年第4季整體生產產值將較2020年第4季有個位數百分比的成長；隨著擴產能利用率提升、生產良率在11月達到一定水準及高毛利率手機LCP產品放量帶動產品組合較佳，對毛利率將有正面助益。

台郡新投資的高雄和發新廠定位為集團新創技術研發及高階產品製造中心，新廠第一期產能已於今年第3季順利量產，熊雅士表示，和發新廠一期以產能最大月份來比較約增加50%到60%產能，明年將視客戶需求再做提升，未來和發新廠投資將聚焦在更高階製程技術，至於大陸廠區則是進行機台升級；公司亦開始佈局規劃第二期產能。