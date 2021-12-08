台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）自結11月合併營收17.29億元，月增6.91％、年34.26％，改寫單月歷史新高紀錄，也是今年第七次月營收創新高。累計前11月合併營收162.12億元，超越2020年全年營收，年增22.09％，2021年全年合併營收篤定創新高。

和潤指出，11月合併營收持續成長，除了今年保有資產持續增加，帶動利息收入增加外，旗下轉投資和雲行動服務（iRent）、負責大陸業務的和運國際營運皆穩健增長，前11月營收分別較去年同期成長31.5％、11.4％。

展望12月，和潤認為，年前個人、法人的資金需求，以及旅遊需求仍然旺盛，應有機會助長另一波營收動能高峰。

此外，和潤看好明年營運動能及因應業務需求，積極為明年業務布局，和潤也將人才招募於11月提前開跑，預計招募逾200名好手加入團隊，此次招募重點除既有職缺外，更規劃三大招募培訓計畫，包含綠能發展人才專案計畫、數位轉型人才專案計畫、商品通路拓展人才專案計畫等。

和潤總經理林彥良表示，今年營運表現衝出亮眼好成績，加上明年業務規模仍持續看增，因此相較以往增加一倍徵才名額，並提前開跑佈局明年人力，這也象徵看好未來業務的展望與信心。為吸引優秀好手加入，和潤提供優渥待遇與職涯發展藍圖，展現公司網羅人才的旺盛企圖心，例如2020年企業社會責任報告書揭露的非主管全時員工薪資平均逾100萬元，並提供購車優惠、三節生日禮金、員工旅遊補助、每季聚餐補助等，讓同仁安心無虞地任職；在職涯發展上，提供職務輪調與訓練發展藍圖機制，協助同仁職涯拓展與自我成就。