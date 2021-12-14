產險簽單保費續成長，11月單月簽單保費為175億元，前11月底為止，產險業簽單保費累計已近1900億元，較去年同期成長11％，並連7月出現二位數成長率。

根據產險業者統計，產險前11月簽單保費達1894億元，較去年同期增加了189億元，成長率達11％，今年來，已連續七個月出現2位成長率。產險業者表示，產險業簽單保費大成長的二大原因：一是車險銷售持續暢旺，另一原因還是因防疫險及疫苗險熱賣。因此，繼元月份之後，從五月份以來至11月底，產險簽單保費月月都出現雙位數的成長。

在各產險項目中，前11月的汽車任意險成長了9.3％，也是近年來最高的成長率；此外，和防疫相關的產險如健康險以及其他財產險等都呈現倍數成長。健康傷害險今年前11月累計金額逾227億元，去年同期為198億元，年成長率14.5％；另外，年成長率更高的一項是「其他財產險」，今年前11月累計金額已達113億元，去年同期是46億元，年成長率為146％，呈現高度成長的原因仍在防疫相關保單熱賣。