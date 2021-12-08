普萊德科技（6263）公布11月自結合併營收為1.35億元呈雙成長，不但較去年同期成長11.93％，也較上月成長3.18％，順利拿下歷年同期次高及歷史第三高；1至11月累計自結合併營收為12.83億元，較去年同期成長16.87％。

普萊德持續推出新品，以拉高毛利，普萊德指出，新近新推出的工業級精巧型4埠Gigabit網管交換器 (IGS-4215-4T2S)，即具備工規等級全網管及國際標準ERPS備援能力，可支援240公里光纖網路延伸，耐寬溫工作範圍和複雜工作電源之環境佈署IIoT、AIoT網路。透過普萊德智慧化中央網管平台及專利設計CloudViewer App，管理員更能有效率地遠端管控網路設備運作和智慧網路應用。

另為便利雲端化管理網路和資訊安全所推出的CloudViewer App，已取得專利，功能擴充可管理5G資安路由器和無線基地台。經由5G資安路由器全球定位能力，管理者可掌握網路設備位置，透過行動裝置即時確認遠端設備之連線資訊和運作狀態；而藉由管理無線基地台，管理者亦能掌握在線之無線網路使用者連線情資，有效確保網路安全。CloudViewer App並支援Android、iOS雙平台，加速智慧行動網路應用。