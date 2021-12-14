貝萊德智庫近日發表評論指出，預期中國政府將放寬貨幣和財政政策，因此對中國股票維持小幅戰術性增持；此外，在缺乏收益的投資環境下，偏好收益率較高及相對穩定的中國政府債券。

該行發表2022年全球投資展望報告，提到全球投資者對中國資產的配置仍然處於相對低水平，未有反映中國在全球經濟中日益增長的影響力，原因可能基於對中國經濟嚴重脫軌或市場變得不可投資的假設，但該行預期這兩個情況不會出現。

至於地緣政治方面，該行認為，美中關係雖然維持對立，但看到兩國正尋求在明年為緊張關係降溫，因為雙方都希望聚焦於國內優先事項。美國重點是控制疫情、施行政府的支出法案、控制高通膨和準備中期選舉；中國方面重點則是支持經濟增長，這是中國一個重要的監管和社會議程。

貝萊德智庫又稱，預期美國聯準會將於2022年開始升息，但對通膨的包容程度將較以往更高，這種新常態並將會持續，加上經濟重啟幅度不斷擴闊，將為股市持續帶來支持。相反，債券受到實際收益率逐步上揚，以及期限溢價的影響，相對表現未必會理想。