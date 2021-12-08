氣立(4555)11月營收為1.57億元，年增18.43％，累計前11月營收為18.90億元，年增31.35％。氣立表示，今年疫情趨緩整體景氣逐漸復甦，各產業加速回復生產而帶動自動化設備需求增長，前11月營收已突破2018年的新高表現，12月不致有太大變化，法人估計全年挑戰20億元新紀錄，2022年整體市場需求仍在，產業的成長力道預期仍可維持平穩，氣立明年的營收表現可望續拚新高。

氣立表示，由於公司長期在氣動技術的研究與投入，具有少量多樣且高技術的研發能量，不但能迅速反應客戶需求，產品更連續多年取得國家精品獎的肯定，持續在「無桿缸」、「機械夾爪」、「真空元件」等三大類產品擴大技術優勢與市場競爭力，為公司業績增長提供推升動力。

此外，工業4.0、智慧製造是產業未來發展趨勢，氣立以研發智慧工廠相關元件為目標，陸續推出可程式化與通訊協定相關產品。近期也開發出包括數位式壓力流量傳感器、薄型真空電控比例閥、薄型電控比例閥等電控新品，讓客戶在氣動、電動元件上都能有豐富的選擇，做到完整的一站式服務。