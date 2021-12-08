封測廠力成(6239)公布2021年11月自結合併營收75.23億元，較10月75.79億元新高微減0.73％、仍較去年同期63.59億元成長達18.3％，創同期新高、歷史第三高。累計前11月合併營收764.73億元，較去年同期699.85億元成長9.27％，已改寫年度新高。

投顧法人表示，力成季營收達成率大致符合預期，11月合併營收較10月新高微降，主因旗下超豐客戶訂單吃緊程度略有鬆動，11月營收月減3.34％所致。若排除超豐，力成個體11月合併營收仍月增0.06％、年增15.55％，前11月為年增3.43％。

力成對第四季營運仍維持樂觀展望，表示DRAM及Flash等記憶體業務需求穩定、固態硬碟（SSD）受缺料影響可望改善，邏輯業務需求則維持暢旺、產能持續吃緊，將透過去瓶頸方式增加產能，預期營收可望略優於第三季，獲利則持穩第三季高峰續拚向上。

投顧法人預期，力成第四季營收將季增1～3％、年增逾2成，毛利率估持穩第三季力拚向上，使稅後淨利較第三季小增、年增逾5成，每股盈餘估逾3.2元，帶動全年營收成長逾1成、稅後淨利成長逾33％，每股盈餘（EPS）估逾11.4元、全數改寫新高。

展望後市，由於記憶體及邏輯業務持續正向，以及凸塊、覆晶（Flip Chip）封裝及先進製程業務具相當成長性，力成對明年營運維持樂觀看待。董事長蔡篤恭強調，集團已超前部署、積極拓展新成長動能，即使大客戶未來訂單可能生變，未來營運仍能維持成長。

投顧法人認為，邏輯業務仍為力成明年主要成長動能，記憶體業務則預期穩定向上，配合先進封裝需求持續成長、貢獻逐步顯現，預期力成明年營收及獲利均可望成長7～9％，每股盈餘估約11.9～12.2元、再創新高。

整體而言，投顧法人認為力成在記憶體業務穩健、邏輯業務持續暢旺、先進封裝貢獻增加帶動下，第四季及明年營運可望穩健成長，且以目前股價本益比及過往配息率估算，達7％的高殖利率使股價下檔具保護，2家均維持「買進」評等、目標價122元。