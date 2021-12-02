中信兄弟1日晚間再挫統一7-ELEVEn獅，在中華職棒2021賽季總冠軍賽直落四場拋下黃色冠軍彩帶，激情的封王夜過去，對於已經醞釀多時的中職第6隊，2日交通部長王國材在立法院交通委員會備詢時透露，針對外傳中華電信有興趣入主、並且讓中職第6隊落腳高雄表示「一定支持」，體育署在2日下午例行記者會上，主任秘書呂宏進對此回應：「樂觀其成。」

外串中華電信將組中華職棒第6隊，而中華電信最大股東是交通部，2日立法院交通委員會進行「鐵道局新建工程與台鐵局具體分工協調及規畫專題報告」備質詢時，立委洪孟楷提到，中華電信曾表態很有興趣成立職棒隊，民眾也很關心中職第6隊，持有中華電信35%股份的最大股東交通部，詢問交通部長王國材對此有何看法。

王國材回應，知道有第6隊狀況，也透露會在高雄，他全力支持，也認為公股企業在有盈餘幫助下一定要支持國內各項職業運動，但要合乎法規，一切細節都還需要評估。

體育署主任秘書呂宏進則說：「感謝企業願意投入職業運動，體育署樂觀其成，希望其他企業不只是棒球，在時機成熟時也能給予更多支持。」