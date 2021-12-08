民進黨公投10加1衝刺行動計畫 12／17日上凱道。曾薏蘋截圖

民進黨祕書長林錫耀今宣布公投「10加1衝刺行動計畫」表示下週27日，民進黨召開行動中常會，移師高雄舉行，讓南部知道，公投關係到整個台灣；明天開始，7個執政縣市長早上會同步站在各縣市的重要路口，率先引領所有黨公職在路口向所有鄉親宣講；12月17日投票前一天，分別在高雄跟台北凱道，有傳統選前造勢活動。

林錫耀今仿效閣揆蘇貞昌，改拿著小型撞球桿講述，他說，這一個多月的時間很感謝大家全體一致舉辦說明會直接面對面跟鄉親來說明四個不同意的理由，效果非常顯著，從各種主客觀的相關情況可以感受到，越來越多人認為，執政的民進黨政府政策主張，都是走在正確的方向 ，有利台灣的未來發展，所以從各項指標看到，贊成四個不同意的人已經越來越多，「我們相信現在已經到了黃金交叉時刻」。

他說，最後在衝刺10天，還有最後10加1的衝刺行動計畫，有兩大軸線（兩大串連、五活動）的「台灣隊站出來」活動，一是本週四和五的「全國台灣隊站出來・遍地開花總動員」街頭與市場大串連行動，最後的行動計劃訴求就是，希望台灣隊站出來。

他說，今天由蔡主席發布動員令後，明天開始，全台灣22個縣市所有黨公職都會站上街頭在每個路口向所有鄉親宣講，其中7個執政縣市長與全台地方黨部，在25個路口同步站出來，率先引領所有黨公職在路口向所有鄉親宣講。

至於週五，他說，副祕書長林飛帆、台北市黨部主委吳怡農與婦女部在濱江市場及全台25個市場站出來，週末與選前黃金週「台灣隊站出來・黃金總動員」五場選前活動，週六下午在台中、晚上在新北，週日在台南以及選前高雄、凱道的晚會，邀請社會百工百業站出來挺台灣大步行出去。

下周三中常會將移師到高雄來舉辦，他說，最重要的目的是要用行動讓全國人民特別是中南部的民眾意會到，這場公投不是北台灣、台北政壇、政治攻防，而是關係到全台灣鄉親，公投結果會影響每一個人的利益。

他強調，最後行動計畫是10加1到投票當天，跟一般選舉不一樣，仍可以宣傳拉票，最後拉票的行動包括電話拜票、傳簡訊、傳LINE這些行動都會持續到18日投票截止為止。

在黨務方面，他說，1217選前之夜結束後，中央黨部將成立「中央應變中心」，若出現奧步，應變中心會即時回應輿情以防止奧步。在18日公投當天可以在投票所30公尺外持續宣傳，黨部將另有規劃。