中選會前主委陳英鈐接受《新聞不芹菜》專訪。（摘自直播）

12月18日公投在即，對於2018年九合一大選綁公投造成的選務亂象，中選會前主委陳英鈐接受《新聞不芹菜》專訪時無奈表示，當時早已預料這個問題，但礙於經費、人力、法律規定，「現在民進黨還是怪我，一個人有那麼大能耐嗎？」直言若法律不鬆綁，現任主委李進勇也做不到，並預估公投綁大選公投案會通過。

陳英鈐認為，公投綁大選該案有可能會通過，但票還沒開出來都不知道，仍有可以改變的空間，尤其年輕人認為當初民進黨昔日的言論，而這點執政黨有責任必須講清楚，錯了就是錯了，至少要有完整的說明。

陳英鈐感嘆，「現在民進黨還是怪我」但一個人有那麼大的能耐嗎？法律是他訂的嗎？「我做不到我離職下台了」，他相信李進勇也做不到，李曾說所有選務人員都不想回到2018年的夢魘。

對於各政黨對公投綁大選態度前後不一，陳英鈐說，政黨都會考慮到自己利益，若不考慮就不叫政黨，藍綠都一樣，但身為選民，要考慮哪些制度才是公平，沒人希望執政者透過不公平方式上台，藍綠兩黨都綁過大選，已經扯平，過去公投綁大選製造出不少社會對立，不希望越投社會對立越深。