四大公投案投票結束，此次四案均遭否決。國民黨台北市議員王鴻薇昨(19日)在節目《中天辣晚報》中分析3點，直言公投結果所顯示的兩黨的基本盤不過2成上下，傳統的藍綠基本盤都在嚴重縮水中，這對兩黨都是警訊。

王鴻薇昨在臉書曝光她在《中天辣晚報》對於公投落幕後的政治效應分析，分別是第一，這次大選結果大家都認可投票率偏低，只是催出藍綠基本盤，從投票結果來看，國民黨大概催出了19％，民進黨催出了21％，當然這裡面可能還有其他在野黨的因素，但即使如此，公投結果所顯示的兩黨的基本盤不過2成上下，傳統的藍綠基本盤都在嚴重縮水中，這對兩黨都是警訊。

王鴻薇指出，第二，民進黨雖然靠南票北送，台南、高雄選票大補丸而奠定不同意票數超前，但如果公投反映明年縣市長選情的話，民進黨真的不會開心，台南、高雄市長本來就是民進黨嚢中之物，票再多也增加不了縣市長席次；第三，公投打亂了民進黨接班布局，「而蘇貞昌本來閣揆位子岌岌不保，經此一役，走路有風，鄭文燦的接班計畫已被打亂。」

最後，王鴻薇認為這次公投，是團結的民進黨對上不夠團結的國民黨。