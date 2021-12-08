農曆年專案即將到來，為了協助許多會在農曆年期間返國的國人，指揮中心開放民眾可預約集中檢疫所，但恐怕會排擠移工的集中檢疫床位，勞動部部長許銘春表示，會看指揮中心這邊，如果沒有床位就會暫停。
立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部針對「Omicron變異病毒威脅下，如何精進外籍移工管理及強化其職安保障」等議題專案報告。
立委賴惠員詢問，指揮中心推動的農曆年專案將到，是否會直接停止引進移工？許銘春說，還是會看指揮中心這邊，如果沒有床位就會暫停，「非常機動的」。
賴惠員提及，指揮中心要求24類單位包括勞動部主管的職訓場所，據統計，目前有8000多名員工，但仍有約13％、1000多人未接種，如果勞工未能施打，是否可依職安法處罰雇主？
勞動部勞動力發展署署長蔡孟良說，目前完整接種率已達92％，持續增加中，預期12月17日還會再上升，至於仍有少數可能因身體狀況不能施打，會依指揮中心指示辦理；許銘春說，目前法規規範沒有啦，會適度勸導員工接種，不得已才會用資遣的方式。
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