台鋼今天再攻馬堅勇主導投資的寧波光微半導體，台鋼董事長王炯棻指出，光微半導體是共青團扶植企業，馬堅勇不但違反兩岸關係條例，甚至扶植寧波光微半導體，成為光洋科(1785)對手及染指台積電(2330)最新三奈米製程，不是馬堅勇所稱只是為了穩定貨源。台鋼將依據公司法第194條行使股東制止請求權，要求馬堅勇於三日內承諾撤資，否則將依法追究。對於24日股臨會是否能順利召開，王炯棻表示會盡最大努力達到出席50％門檻，而對於馬堅勇指控台鋼抹紅，王炯棻指出他說的都是事實，馬堅勇應該去質問寧波政府、共清團及大陸媒體對光微科的報導。

光洋科今年初透過子公司投資光微半導體，但光微半導體今年11月於寧波共青團主辦的「寧波青年創新創業板」掛牌。根據「寧波青年創新創業板」簡介，該交易平台是為了讓寧波青年創業者「熱情融入寧波創新型城市和中國製造2025示範城市建設的歷史進程；公司於該平台掛牌，必須由共青團團委、青聯、青企協審核推薦並簽章。凡於該交易平台掛牌公司，不僅可以透過「寧波青年創新創業板」平台取得融資管道，並可取得當地政府各項政策補貼。

台鋼委任律師陳緒承指出，馬堅勇以光洋科公司子公司投資共青團扶植的企業，於共青團主辦的交易平台掛牌，登記「掛牌項目亮點」，擺明要「打破(中國)國內超高純電子專用材料製備、加工技術等被國外(美日)寡頭壟斷的格局。」這已涉兩岸人民關係條例第33-1條政治合作，未經主管機關事先許可，已屬違法。

至於馬堅勇指出入股光微半導體是為了穩固上游高級銅材料第二貨源，光微半導體具有銅礦冶煉和化學提純能力，光洋科現有高階半導體銅錳合金靶材並未使用光微的原料。但台鋼今天也打臉馬堅勇說法，根據寧波的官方及媒體的報導，光微半導體材料主打產品超高純銅錳濺射靶材，可滿足45-3nm工藝節點使用，已與光洋科達成多年穩定的合作，為其供應超高純6N/7N銅原料，後為其「代工」3nm晶片製造工藝所需的銅錳靶材。目前光微半導體材料生產的超純濺射靶材已通過光洋應用材料科技股份有限公司進入台積電3nm供應鏈並完成工藝終試測試，並將進入3nm批量化供應階段。

王炯棻也指出，光微半導體並非只是光洋科的原料供應商，而是要替光洋科「代工」，光微半導體是將投入3奈米超純濺射靶材產業，成為光洋科的競爭對手，而且光微半導體是通過光洋科進入台積電3奈米供應鏈並完成工藝終試測試，明顯投資光微半導體違背光洋科公司利益。