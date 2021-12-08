英特爾執行長Pat Gelsinger周二(7日)指出，旗下投資的Mobileye 自動駕駛汽車部門將於明年進行IPO案，估值預計達到500億美元，將套現部分持股用來資助興建的晶圓廠資金。對此，資深半導體分析師陸行之在臉書指出，在Pat Gelsinger放出消息後，英特爾股價卻輸給費半指數，可以想見董事會給予的壓力有多大。

在Mobileye明年將IPO上市後，周二股價盤中一度大漲8%，顯見華爾街還是對該投資案有期待，終場漲幅收斂收在52.57 美元、漲幅3.10%，落後費城半導體指數的4.97%，離 4,002.16點歷史高點僅有一步之遙。

Pat Gelsinger指出，隨汽車產業將花費數十億美元加速電動車與自駕系統轉型，這次的IPO案就是要讓Mobileye加快成長。英特爾表示，將保留Mobileye過半股權，並藉此套現，但沒有具體說明售出股權的規模與籌資目標，僅指出這些資金將用來協助英特爾興建晶圓廠的資金。

Pat Gelsinger在周一奧勒岡州商業領袖峰會發表談話指出，全球目前只有3家半導體業者擁有先進製程製造能力，包括南韓的三星電子、台灣的台積電，以及美國的英特爾，前2者已經在政府補助當中受益匪淺，尤其是稅收減免的形式，是時候讓英特爾獲得更多了，同時呼籲美國政府趕快執行520億美元補助的《晶片法案》（CHIPS Act）。

陸行之指出，英特爾董事會給 CEO的壓力應該會越來越大，因為自從Pat Gelsinger上任以來，積極爭取美國政府補助，宣布跟台積電與三星對幹（Intel Foundry Services)，持續出售非核心事業 (NAND、 Mobileye)，公司股價表現一直不佳，不看好的分析師比例不減反增達到62.5%，張忠謀說Pat Gelsinger對台積電很不友善但很厲害，但就目前而言，還沒有看到值得稱讚的決策。

陸行之也提出5項疑問：

1.Mobileye 目前營收貢獻2%，獲利貢獻2%，以公司總市值2138億美元來看， Mobileye 貢獻約42億美元市值，如果以500億市值上市，增值12倍確實不錯，但英特爾現在一直在流失伺服器、PC處理器市占率，把未來20年增長潛力最大的金雞母賣掉，獲取短期的獲利，我不知道這算什麼高明的策略。

2.Pat Gelsinger現在應該要好好想想明年推出的 Intel 7 Sapphire Rapids 的56核心（以後最多應該可以拉到72核心）比較AMD 5nm Genoa 96核心數的弱勢，但芯片面積及成本高兩倍的差異如何解決？

3.Pat Gelsinger現在應該要好好想想明年要推出的Alchemist, Ponte Vecchio，在台積電被你大力批評後會留多少先進製程產能給你？英特爾的代工採購人員現在肯定很精神分裂，因為老闆沒事就言語暴力重要供應商。

4.Pat Gelsinger現在應該要好好想想當Nvidia 於2023年要推出 Grace 伺服器 ARM CPU，高通陸續要推出ARM based 筆電 CPU支援微軟的作業系統，英特爾是否也能推出對標低耗能ARM CPU，來區隔成中低階伺服器、筆電CPU市場（高通就常推出新品把聯發科的旗艦手機晶片區隔成中階)。

5.Pat Gelsinger現在應該要好好想想Nvidia 要推出500GB/s 的Nvlink，AMD要推出400GB/s Infinity Fabric來連結自己的CPU及AI GPU，英特爾如何用超慢速的 64GB/s CXL 來應對？