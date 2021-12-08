為協助業者掌握COP26後全球淨零碳排趨勢及供應鏈變化，經濟部國際貿易局與外貿協會、工研院及五大科技相關公協會合作，於12月7日舉辦線上企業交流會，邀請專家學者分享COP26最新觀察與減碳趨勢，並說明我國政府可提供之輔導資源，共吸引逾600人參與。

參與的公協會包括電電公會、台灣半導體產業協會、台灣顯示器產業聯合總會、台灣光電暨化合物半導體產業協會及台灣電子連接產業協會等。

貿易局表示，聯合國氣候峰會COP26於今年11月13日落幕，各國代表達成格拉斯哥氣候協議，第一次正式將減少煤炭使用與降低化石燃料補貼納入目標。其他成果還包含減少森林砍伐、規範甲烷排放及煤炭發電轉型潔淨能源等，並將電力、公路運輸、鋼鐵、氫氣及農業等5項產業列為優先減排目標。

蔡英文總統曾公開表示，臺灣有意願、也有能力和國際夥伴並肩合作，以確保未來世代擁有永續環境。國內亦已將2050淨零碳排目標納入修法。

本次交流會邀請台灣綜合研究院、資誠永續發展服務公司、永智顧問股份有限公司等學者專家，說明COP26最新觀察與動態、氣候變遷下製造業永續風險與創新策略、因應供應商要求製造業如何有效減碳，以及政府提供之減碳輔導資源。此外，也邀請康舒科技公司分享減碳X綠電、光寶科技公司分享碳管理策略經驗。

與會廠商反應熱烈，並針對不同的企業營運模式如何推動減碳、中小企業在資源與經費有限的狀況下如何減碳、國際碳盤查相關標準與規定、企業自行投資綠電是否碳排放抵減效益最大等問題提出討論。

專家學者特別提醒廠商應先鑑別其碳排放熱點，找出最有效潛在降低碳排的機會、將單位減碳投入成本作為衡量指標，並建立碳財務化管理機制，也提示中小企業可多運用政府提供的輔導資源等。