茂迪（6244）今年可望連續第二年維持獲利，茂迪總經理葉正賢表示，明年茂迪資本支出約15億元，將聚焦在下世代電池建設，在新產能建置下，有助於強化獲利能力。公司也初步規畫在明年第三季辦理增資。展望明年，他表示上游料源價格已有鬆動，可以說包括玻璃、鋁、矽晶圓、多晶矽等最緊的時間已經過去了。公司訂單能見度不是問題，明年公司營運持續樂觀。

茂迪今年前三季營收43.09億元，年增53.6%，前三季稅後純益1.07億元，每股稅後純益0.29元，在今年前三季財報中，茂迪第三季毛利率重回雙位數，來到11.72%，是近四季最佳毛利率表現，茂迪表示，今年第三季高效模組出貨比例大增，是單季毛利率從個位數重回雙位數主要原因。第四季的訂單是今年全年最旺，但相對成本也是在高檔區。

葉正賢表示，明年的資本支出聚焦在下世代太陽能TOPCon電池、模組，TOPCon的轉換效率可達21.96%，TOPCon的技術門檻較高，能創造茂迪產品的差異化，發展特色型產品。初期TOPCon會以M6的小尺吋為主，但新機台也保持了調整為M10或G12的空間，可隨市場需求作調整。明年茂迪電池、模組產出，TOPCon占比將達3分之2，而PERK占比為3分之1。

他認為目前對茂迪有利的環境包括：一、太陸過去幾年在太陽能的補助已經轉到對半導體的補助，因此，陸太陽能廠的補助優勢下滑。二、國內太陽能廠為跟上國際規格，紛紛將電池模組轉進PERC大尺寸電池M6或M10產品，但茂迪鎖定在高效能產品的研發及推廣，茂迪推出下世代太陽能TOPCon電池、模組，雖然是M6的小尺寸，但卻更適用於台灣的環境，以台灣的使用環境而言，並不是越大越好，防風、防裂會是關鍵。三、東南亞在太陽能產品上具有低人工成本優勢，不過，缺乏TOPCon的生產技術，TOPCon在相同面積下的發電能力佳。