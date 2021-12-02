行政院長蘇貞昌今（2）日在行政院會表示，為把握發展量子科技重要契機，科技部、經濟部及中研院今年起共組「量子國家隊」，未來5年將投入80億元、並建置產業合作平台，讓台灣面對量子新世代競爭時仍能持續扮演關鍵角色，創造下一個半導體奇蹟。

蘇貞昌在院會中聽取科技部「新世代量子布局」報告後表示，量子電腦被視為「下個世代的運算工具」，若再結合量子計算，強大的平行運算能力將與人工智慧、大數據共同形塑未來製能社會。而所需技術與台灣現有科技產業強項相符，中研院亦已具備相關技術。

蘇貞昌指出，量子科技未來在資安、金融、產業、運輸及國防等各層面應用將帶來革命性影響，各國政府與IBM、Google、微軟等科技大廠為求掌握先機，紛紛投入龐大資金與人才進行量子科技與相關技術研發。

蘇貞昌提及，量子電腦的核心在於硬體，基礎則是量子位元晶片。量子電腦的所需技術，與台灣現有科技產業的晶片製程、周邊線材、封裝技術等強項符合，中研院亦已具備製作、控制及操作並讀取量子位元技術，正是台灣發展量子科技的重要契機，應善加把握。

為提升台灣量子科技在軟硬體技術與開發實力，蘇貞昌強調，政府自今年起已啟動跨部會計畫，由科技部、經濟部及中研院共同籌組「量子國家隊」，2022～2026年將投入80億元，引導產、學、研界共同加入量子科技研發、建置產業合作平台。

蘇貞昌指出，政府將在台南沙崙科學園區設立中研院量子科研基地，整合相關軟硬體及培育人才，讓台灣在面對即將來臨的量子新世代競爭時，能持續在量子核心技術與量子科技應用扮演關鍵角色，並創造下一個半導體奇蹟。