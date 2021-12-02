Omicron攻進美國本土，使得美股尾盤重挫，四大指數全數收黑，亞洲股市漲跌互見，台股今開低10.08點、報在17575.91點，隨即震盪拉高，指數最高達17741點、上漲約155點，盤面主力集中貨櫃族群、半導體等。目前儘管Omicron已在多國發現相關病例，最新也進入美國，也使得全球再度籠罩在疫情不確定性，也引發近日歐美股市集體重挫，不過，台灣方面疫情控制得宜，主計處上修台灣GDP，經濟基本面展望續佳，且時序即將進入12月，台股12月上漲機率極高，加上年底集團、投信作帳行期啟動，台股走勢不看淡。

權值股部分，台積電(2330)挾ADR走強氣勢，開高走高、盤中大漲2%，股價最高站上614元，明顯貢獻大盤指數，聯電(2303)震盪小漲，漲幅約0.6%，鴻海(2317)盤中漲幅也約0.5%。IC設計今持續強勢，股王矽力-KY(6415)大漲4.5%、股價最高達4880元，指標股聯發科(2454)早盤後由黑翻紅，盤中漲幅約1%，家族概念亞信(3169)早盤續揚，但盤中漲多回檔壓力出現，股價震盪盤下，九暘(8040)一度大漲逾2%，除此之外，美光大漲，也帶動今台灣美光概念股南亞科(2408)大漲，盤中勁揚逾5%。日月光投控(3711)與智路資本簽署股權買賣協議，預估挹注每股盈餘4.05元，今股價開高反應、盤中壓回平盤附近。

航運股今強勢走揚，類股漲幅約1.3%，又以貨櫃三雄最為強勢，本土法人也在今日出具的最新報告指出，暢旺貨櫃海運明年第一季貨量淡季不淡，第二季又遇勞資爭議，運價易漲難跌，長榮(2603)今上揚逾3%，陽明(2609)、萬海(2615)漲幅也皆逾2%。

就技術面來說，指數在回檔整理後，在季線17170點買盤駐進獲得支撐，指數連續兩日反彈上漲，昨日指數大漲158點，重新站上五日線及月線。考量季線、半年線及年線維持多頭排列，且時序進入12月份，根據過往經驗指數上漲機率較高，中多架構延續，持續維持偏多操作策略。

分析師表示，雖然今晨美股重挫，但從過去經驗來看，疫情的干擾都屬於短暫效應，考量最近10年，台股12月指數上漲機率高達9成，可望帶動股市信心；且主計處上修台灣GDP，景氣對策燈號連九紅，11月台灣外銷訂單有機會連21紅，搭配年底集團及法人作帳啟動，建議持續偏多操作，以科技權值股、新世代概念股、電動車概念股、航運、壽險金控及五倍券內需概念股為主。